JANDARMA TARAFINDAN İSTANBUL GİRİŞİNDE DENETİM YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma araçlarına denetim yapıldı. Sosyal mesafe ve maske denetimlerinin yanı sıra maksimum yolcu kapasiteleri de kontrol edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından sabah saatlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. İstanbul'a girişlerin yapıldığı D020 Karayolu'nda toplu ulaşım araçları ve şehirlerarası otobüsler denetlendi. Denetimlerde, yolcuların maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi. Yapılan denetimde maske kuralına uymayan 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira idari para cezası kesildi.

Yapılan denetimlerden memnun olduğunu dile getiren vatandaşlardan Murat İnce, 'Halk sağlığı için güzel bir uygulama. Toplum olarak kurallara uyarsak daha güzel günlere ulaşırız. Salgını bitirmek toplumun elinde. Jandarmaya ve otobüs firmasına teşekkür ediyorum dedi.

Sacit Bağlayan da, Gayet güzel bir denetim. Herkes uyduktan sonra bunu yenmek zor değil diye konuştu. Denetimlerde yol kontrol ve trafik uygulamalarının yanı sıra Motorlu Jandarma Trafik Timleri, Mobil Jandarma PTS (Plaka Tanıma Sistemi) araçları ve havadan kontrol yapmak amacıyla drone görev yaptı.