Jandarma tarafından İstanbul girişinde denetim yapıldı - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından sabah saatlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. İstanbul'a girişlerin yapıldığı D020 Karayolu'nda toplu ulaşım araçları ve şehirlerarası otobüsler denetlendi. Denetimlerde, yolcuların maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi. Yapılan denetimde maske kuralına uymayan 4 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira idari para cezası kesildi.
Sacit Bağlayan da, "Gayet güzel bir denetim. Herkes uyduktan sonra bunu yenmek zor değil" diye konuştu. Denetimlerde yol kontrol ve trafik uygulamalarının yanı sıra Motorlu Jandarma Trafik Timleri, Mobil Jandarma PTS (Plaka Tanıma Sistemi) araçları ve havadan kontrol yapmak amacıyla drone görev yaptı.