Jandarma tarihi eser kaçakçısını kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Jandarma tarihi eser kaçakçısını kıskıvrak yakaladı
12.11.2020 13:01
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş ve çeşitli eserler ele geçirdi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş ve çeşitli eserler ele geçirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.T. isimli şahsın çantasında yapılan aramada tarihi değere sahip Nazi madalyonu, 2 adet gerdanlık, 2 adet broş, çeşitli eserler ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ
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