Jandarma tarihi eser kaçaklığına göz açtırmadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma tarihi eser kaçaklığına göz açtırmadı - Son Dakika

Jandarma tarihi eser kaçaklığına göz açtırmadı

6 saat önce

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheliyi Roma dönemine ait 3 adet heykel kafası ve 2 adet kadın heykeli ile birlikte yakaladı.

Jandarma tarihi eser kaçaklığına göz açtırmadı, System.String[]

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheliyi Roma dönemine ait 3 adet heykel kafası ve 2 adet kadın heykeli ile birlikte yakaladı.


Alınan bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, tarihi eser kaçırıldığı yönünde bilgi aldı. Ekipler, alınan ihbar ile yürütülen çalışmalarda; Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Babadat mahallesinde D.K. ve A.E. isimli şahıslar yakalandı. Ayrıca şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 3 adet heykel kafası ve 2 adet kadın heykeli ele geçirildi.


Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Jandarma, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti
10 yaşındaki öğrencisini yerden yere vurdu Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflar, kenti ayağa kaldırdı Tunceli'de çocuklara cinsel istismar iddiasında tutuklu sayısı 3 oldu

Son Dakika Haberleri
19:21 İran'da 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının vurulduğu iddiasına yalanlama - Son Dakika Haber
19:21 Güvenlik güçleri kilitli telefonunuza el koyduğunda hangi bilgilere ulaşabilir? - Son Dakika Haber
19:21 ABD Kongresi'nin Çin raporu: Doğu Türkistan'da insanlığa karşı suç işlediğine inanıyoruz - Son Dakika Haber
19:21 İspanya mahkemesi, Katalan siyasetçi Junqueras'ın tahliye talebini reddetti - Son Dakika Haber
19:21 Hindistan: Vatandaşlık yasası göstericilerine saldıran maskeli kişiler protesto edildi - Son Dakika Haber
18:15 İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar - Son Dakika Haber
18:09 Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 19:27:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma tarihi eser kaçaklığına göz açtırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]