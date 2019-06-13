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Jandarma tarihinde rekor kırdı

8 saat önce

Jandarma tarihinde rekor kırdı Sahada toplamda bin 7 tim şu an görev yapıyorANKARA - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terörle mücadelede sahada bulunan tim sayısının bin 7 olduğunu açıkladı.

Jandarma tarihinde rekor kırdı
Sahada toplamda bin 7 tim şu an görev yapıyor
ANKARA - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terörle mücadelede sahada bulunan tim sayısının bin 7 olduğunu açıkladı. Bu rakam ile ilk kez bin sayısının üzerine çıkıldığı belirtildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 180. yılı sebebiyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve kurmaylarını, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında kabul etti. Bakan Soylu'nun konuşmasından sonra sohbete geçildi. Bakan Soylu, terörle mücadele konusunda sahayı kastederek, "Yayıldık mı" sorusuna, Jandarma Genel Komutanı Çetin, "Evet, bin 7 tim var alanda şu anda. İlk defa bin üzerinde çıktık. İHA uçuşlarının üzerine de çıkacağız" dedi.
Jandarma tarihinde rekor kırdı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:35 Kaynak: İHA
bakan, arif çetin, jandarma, 3. Sayfa
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