Jandarma teker izlerinden hayvan hırsızına ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma teker izlerinden hayvan hırsızına ulaştı - Son Dakika

Jandarma teker izlerinden hayvan hırsızına ulaştı

6 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma, aracın teker izlerinden yola çıkarak hayvan hırsızını bulmayı başardı.

Jandarma teker izlerinden hayvan hırsızına ulaştı, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma, aracın teker izlerinden yola çıkarak hayvan hırsızını bulmayı başardı.

Alınan bilgiye göre, Oymaağaç Mahallesi'nde bir kişi, 4 keçisinin çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği çevredeki araç tekerlek izleri ile sigara izmariti ve kan izlerini incelemeye aldı.

Hayvan alım satım yerleri, kasap ve lokantalarda araştırma yapan ekipler, bir dükkana H.Ç'nin 4 canlı keçi satmak istediği duyumunu aldı.

H.Ç'yi takibe alan jandarma, aracının tekerlek izlerinin olay yerindekilerle aynı olması üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

Tekerlek izleri, eşleştirilmesi için kriminal incelemeye gönderildi.

Şüphelinin ifadesi sayesinde bulunan 4 keçi de sahibine teslim edildi.

Vezirköprü, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü
Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Son Dakika Haberleri
03:09 Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Son Dakika
03:04 Elazığ'da dolunayın görsel şöleni - Son Dakika
02:58 Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül - Son Dakika
02:57 Heyelan kara yolunu kapattı(2) - Son Dakika
02:47 Karabük - Zonguldak karayolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 03:32:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma teker izlerinden hayvan hırsızına ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]