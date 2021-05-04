Jandarma terör örgütüne darbe üstüne darbe indirdi - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2021 yılının ilk 4 ayında terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan, finans sağlayan kişilere göz açtırmadı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2021 yılında ilk 4 ayında terör örgütlerine göz açtırılmadı. Jandarma ekipleri hem kırsal hem de örgütün şehir yapılanmasıyla mücadele etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri özellikle terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, finans sağlayan kişilere yönelik yaptığı operasyonlarda 4 ayda 22 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 22 kişiden 19'u çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin birçoğunun HDP ile bağının olması, terör örgütü mensuplarının yakınlarının olması dikkatlerden kaçmadı. Terör örgütü mensuplarının çeşitli ihtiyaçlarını gideren bu kişiler, şehir ile kırsal arasındaki bağlantıyı sağladığı tespit edildi.

Terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik Adıyaman'da yapılan operasyonların sayısı ve tutuklamalar, Türkiye istatistiklerinin çok üzerine çıktı.

Örgütün şehir yapılanmasının yanında kırsalda da terör örgütü tarafından kullanılan çok sayıda malzeme deposu tespit edilmiş, bu depolarda yaşam malzemesi, silah ve mühimmat ele geçirmişti. - ADIYAMAN