Jandarma Teşkilatı 180. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

Jandarma Teşkilatının 180. Yıldönümü münasebetiyle ilk olarak Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez tarafından çelenk bırakıldı.Düzenlenen törenin ardından İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve beraberindeki askeri personel ile birlikte Vali Günaydın'ı makamında ziyaret ederek, kuruluş yıldönümü etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

-İL JANDARMA KOMUTANLIĞINDA 180. YIL PROGRAMI

Vali Günaydın, Jandarma Teşkilatının 180. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Talas'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programa katıldı. Vali Günaydın, İl Jandarma Komutanlığında personelin kullandığı araçların ve malzemelerin bulunduğu stantları gezerek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez'den genel bilgi aldı. Vali Günaydın stantları gezdikten sonra öğle yemeğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Günaydın yemekten önce yaptığı konuşmada, Jandarma teşkilatımızın, diğer güvenlik güçlerimiz ile birlikte devletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için kahramanca mücadele ettiğini ifade ederek, Jandarma Teşkilatımızın 180. yıldönümünü kutladı.

Güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan bu mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Vali Günaydın, " Bu mücadele her türlü takdirin üzerinde. Şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Jandarmamızın çalışma alanı çok geniş, kırsal alanda faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 15 bin m² alanda hizmet veren bir jandarma teşkilatımız var. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyorlar. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Günaydın, yemeğin ardından şehit ailelerimizi ve gazilerimizle bir süre sohbet ettikten sonra İl Jandarma Komutanlığından ayrıldı.