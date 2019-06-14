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Jandarma Teşkilatı 180 Yaşında

1 saat önce

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı 180 Yaşında, System.String[]
Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Meydanı, Jandarma, Güncel
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