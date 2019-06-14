Jandarma Teşkilatı 180 Yaşında
1 saat önce
Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı
'nda tören düzenlendi.
Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez
tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - KAYSERİ
Altın ve dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar
HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır