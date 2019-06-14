Jandarma teşkilatı 180 yaşında

Yalova
'da, jandarma teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı
'ndaki tören, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından konuşan Gemalmaz, jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.
Başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin her zaman takdirini kazandığını vurgulayan Gemalmaz, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız." dedi.
Daha sonra, il genelinde ortaokullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan 7. sınıf öğrencisi Yiğit Sakinci şiirini okudu.
Program, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından halk oyunları gösterisi ile devam etti.
Yalova Valisi Muammer Erol
ve Belediye Başkanı Vefa Salman
, Albay Gemalmaz ile meydanda açılan stantları gezdi.
Şehitler anısına lokma ikramında bulunulmasıyla sona eren etkinliğe, siyasi parti ve STK temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.