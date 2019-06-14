Son Dakika Haberleri: Jandarma teşkilatı 180 yaşında
Son Dakika Güncel Haber

Jandarma teşkilatı 180 yaşında

1 saat önce

Yalova'da, jandarma teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Jandarma teşkilatı 180 yaşında, System.String[]
Yalova'da, jandarma teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından konuşan Gemalmaz, jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.
Başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip Jandarma Genel Komutanlığının, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin her zaman takdirini kazandığını vurgulayan Gemalmaz, "Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız." dedi.
Daha sonra, il genelinde ortaokullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan 7. sınıf öğrencisi Yiğit Sakinci şiirini okudu.
Program, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından halk oyunları gösterisi ile devam etti.
Yalova Valisi Muammer Erol ve Belediye Başkanı Vefa Salman, Albay Gemalmaz ile meydanda açılan stantları gezdi.
Şehitler anısına lokma ikramında bulunulmasıyla sona eren etkinliğe, siyasi parti ve STK temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:22 Kaynak: AA
Yalova, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Şir Nevai'nin 15'inci yüzyıla ait şiir kitabı ile yakalandı! Değeri 100 bin dolar Gelinin annesini öldürüp, babasını yaralamışlardı! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:39:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma teşkilatı 180 yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]