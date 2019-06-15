Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatı 180 yaşında
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Jandarma Teşkilatı 180 yaşında

3 saat önce

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında Kars'ta jandarma standı açıldı.

Jandarma Teşkilatı 180 yaşında, System.String[]
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında Kars'ta jandarma standı açıldı.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parkta stant açan İl Jandarma Komutanlığı, envanterinde bulunan silah, araç gereç, malzemeleri Karslıların beğenisine sundu.
Görevliler tarafından envanterler ve silahlar hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, iz takip köpeği "Atak" ve mayın arama köpeği "İrmik" çocukların ilgi odağı oldu.
İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, standı gezerek malzemeler ve silahlar hakkında bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:10 Kaynak: AA
Ahmet Muhtar Paşa, Kars, Jandarma, Güncel
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