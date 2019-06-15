Jandarma Teşkilatı 180 yaşında

Jandarma
Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında Kars
'ta jandarma standı açıldı.
Gazi Ahmet Muhtar Paşa
Konağı yanındaki parkta stant açan İl Jandarma Komutanlığı, envanterinde bulunan silah, araç gereç, malzemeleri Karslıların beğenisine sundu.
Görevliler tarafından envanterler ve silahlar hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, iz takip köpeği "Atak" ve mayın arama köpeği "İrmik" çocukların ilgi odağı oldu.
İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç
, standı gezerek malzemeler ve silahlar hakkında bilgi verdi.