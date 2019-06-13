Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatı 180. yaşını kutluyor
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Jandarma Teşkilatı 180. yaşını kutluyor

1 saat önce

Mersin'de Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehitlik ziyareti yapıldı.

Jandarma Teşkilatı 180. yaşını kutluyor, System.String[]
Mersin'de Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehitlik ziyareti yapıldı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından kuruluş etkinlikleri kapsamında Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitlikte program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, dua etti.
Daha sonra İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Hasan Basri Uçar ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler.
Uçar ve Şahne, şehit mezarlarına gül bırakıp şehit yakınlarıyla sohbet etti.
Etkinliğe çok sayıda asker, polis ve vatandaş da katılarak şehit mezarlarına gül bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Mersin, Jandarma, Güncel
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