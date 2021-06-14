Jandarma Teşkilatı 182. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor - Son Dakika

Vali Kemal Çeber, Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından 182. Kuruluş yıldönümü münasebeti ile düzenlenen etkinlikler kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sunumu oldu. Akabinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve beraberinde ki heyet Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.

Vali Çeber'in kendilerini kabul etmesinden büyük onur duyduğunu ifade eden Albay Dedebağı, Jandarma Teşkilatının tarihçesi ve İl Jandarma Komutanlığının il genelinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Çeber, Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 182. Yıldönümü münasebeti ile gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, " Sahip olduğu 182 yıllık birikim ve tecrübe çerçevesinde oluşturduğu vizyonla kendisini daima güncelleyen Jandarma Teşkilatı, kamu düzeninin korunmasında, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında etkin rol oynamaktadır. Kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri yüksek bir vazife şuuruyla yerine getiren Jandarma Teşkilatı'nın, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada üzerine düşen her görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancımız tamdır.

Bunların yanı sıra içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de aktif olarak sorumluluk alan ve vatandaşlarımızın hizmetine koşan Jandarma Teşkilatımız vatandaşlarımızın taktirini toplamıştır.

Bu vesile ile bir kez daha İl Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Hakan Dedebağı nezdinde tüm Jandarma Personelimizin 182. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor, şehitlerimizi ve gezilerimiz rahmetle minnetle ve saygıyla anıyorum. " ifadelerini kullandı.

Ziyaretin son bölümünde İl Jandarma Komutanı Albay Dedebağı tarafından Vali Çeber'e plaket taktim edildi.