Jandarma teşkilatı 182 yıldır vatan nöbetinde - Son Dakika

Şerefli mazisinden aldığı güçle kırsalda yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve güveninin teminatı olan Jandarma Teşkilatı 182. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Köklü geçmişi ile kurulduğu günden bugüne yaz-kış, gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden 7/24 fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatı 182 yıldır vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışıyor.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yılı dolayısıyla Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve jandarma personeli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaparak İstiklal Marşı'nı okudu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda personelle gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Jandarma personeli ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Vatanına, milletine ve bayrağına duyduğu sonsuz aşkla Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "Varlığını vatanı, milleti ve bayrağını korumaya adamış Jandarma Teşkilatımız, 182 yıldır güven ve huzurun tesisi için gece gündüz demeden büyük bir aşk ve sadakatle vatan nöbetini sürdürmektedir. 182 yıllık köklü geçmişinin getirdiği yüksek ruh ve şuurla görev yapan Jandarmamız, terörle mücadele başta olmak üzere, suç ve suçluyla mücadelede gösterdiği üstün başarının yanında, tüm dünyayla birlikte bir buçuk yıldır ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla vefa sosyal destek grubunda vatandaşlarımıza verdiği sosyal hizmetlerle de övünç kaynağımız olmuştur. Aziz milletimizin sonsuz güvenine mazhar olan Jandarmamızın 182. kuruluş yıldönümünü kutluyor, ilimizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İl Jandarma Komutanımız Albay Bilgihan Yeşilyurt'un şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm Jandarma personelimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN