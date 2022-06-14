Jandarma Teşkilatı 183 yaşında - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatı 183 yaşında

14.06.2022 11:15
Jandarma Teşkilatı 183 yaşında

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığındaki jandarma heyeti, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başkanlığındaki jandarma heyeti, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Ersoy ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, devletimizin en köklü kurumlarından biri olan, vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynayan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle huzurlarınızda bulunuyoruz.

Milletimizin emniyet ve asayişinin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasında üstlenmiş olduğu mülki, adli, güvenlik görevlilerini yüksek bir vazife şuuruyla yerine getiren ve kahramanca görev yapan Jandarma Teşkilatı, sahip olduğu nitelikli, eğitimli ve vazifesini her şeyin üstünde tutan personeliyle, 183 yıllık şanlı mazisinde olduğu gibi bundan sonra da ülkesinin bekası ve milletinin huzuru için başta teröristle mücadele olmak üzere, aziz milletimizin emrinde aynı azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecektir.

Gücünü milletinin kendisine duyduğu güven ve sevgisinden alan 'kanun ordusu Jandarma Teşkilatımızın 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyor, teşkilatımıza emeği geçmiş, bu asil üniforma altında şehadet ve gazilik makamlarına ulaşmış bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

Ersoy ve beraberindeki jandarma heyeti daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatı 183 yaşında - Son Dakika

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