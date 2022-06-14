Jandarma Teşkilatı 183 yaşında - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatı 183 yaşında

14.06.2022 14:53
Jandarma Teşkilatı 183 yaşında

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Jandarma personeli, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümünde Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Jandarma personeli, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümünde Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, il genelinde jandarmanın yaptığı çalışmalara ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi vererek, "Jandarma Teşkilatı tüm yurtta emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasında çok büyük çabalar sarf etmiş çok büyük mücadeleler vermiştir. Tarihimizin birçok yerinde biz Jandarma Teşkilatı olarak milli vazifelerin her birinde yer aldık ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Jandarma Teşkilatımız 2016 yılında İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştır ve İçişleri Bakanlığının bünyesinde çalışmaya devam etmektedir. Vatan mücadelesinin her noktasında biz jandarma olarak varız ve bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte bu gücü ülkemiz için harcamaya devam edeceğiz" dedi.

"Jandarma, terör olaylarında en fedakar mücadeleyi veren kurumlarımızdandır"

Jandarma Teşkilatının kuruluş yıldönümünü tebrik eden Vali Karadeniz ise, "Jandarma Teşkilatı mahiyeti itibari ile görev olarak tüm yurda yayılmış, emniyetin görev alanının dışında kalan vatan toprağında görev yapmaktadır. Bu anlamda gerçekten çok zor ama bir o kadar da önemli bir görevi ifa etmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemizin yaşamış olduğu terör olaylarında en fedakar mücadeleyi veren kurumlarımızın başında yine jandarma teşkilatımız gelmektedir. Zaman zaman bu mücadelenin sınır ötesine kaydığı dönemler, anlar da olmuştur. Bu bakımdan jandarmanın varlığı ülkemizin güvenliği, trafik emniyetinin sağlanması, terör olaylarının önlenmesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Şehit olmuş jandarma personeline Allah'tan rahmet diliyorum ve bu kutsal görevi ifa eden jandarma personelimize de teşekkür ediyorum. 183'üncü kuruluş yıl dönümünüz kutlu olsun" dedi. - MANİSA

Jandarma Teşkilatı 183 yaşında
Jandarma Teşkilatı 183 yaşında
Jandarma Teşkilatı 183 yaşında

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Selçuk Yıldırım, Karadeniz, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Teşkilatı 183 yaşında - Son Dakika

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