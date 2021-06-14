Jandarma Teşkilatı'ndan Vali Funda Kocabıyık'a 182. Kuruluş Yıl Dönümü Ziyareti - Son Dakika

Vali Funda Kocabıyık, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yılı münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Funda Kocabıyık, "Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin güvenliği ve huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla ülkemizin dört bir yanında fedakarca ve kahramanca görev yapan Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

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