Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatı'nın 180. gurur yılı
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Jandarma Teşkilatı'nın 180. gurur yılı

2 saat önce

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü, Denizli'de düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 180. gurur yılı, System.String[]
Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü, Denizli'de düzenlenen törenle kutlandı. Jandarma arama kurtarma ve uyuşturucu arama köpeklerin gösterisi kutlamalara damga vurdu.

Teşkilatın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kutlama programı düzenlendi. Programa Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Bilal Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. Törende İl Jandarma komutanlığının adama ve kurtarma köpeği Bekar ile uyuşturucu arama köpeği Evlat, yaptığı gösterilerle protokol üyelerinden beğeni topladı. Evlat'ın jandarma personelleri tarafından saklanan uyuşturucu maddeyi bulması ise büyük alkış aldı.

"Başarılar ile dolu 180 yıllık bir tarihe sahibiz"

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılar ile dolu 180 yıllık bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığını kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güven ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman taktirini kazanmıştır" dedi.

"Denizli Jandarma Teşkilatı'nı bağrına bastı"

Denizli Valisi Hasan Karahan ise, Denizlili vatandaşların jandarma teşkilatını her zaman yanında olduğunu belirterek, "Denizli'nin dağında, tepesinde, ormanında 24 saat, 365 gün bütün Denizlili 1 milyon vatandaşımızın huzuru için hizmet veren Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Denizlili hemşerilerimiz Jandarma Teşkilatımızın her zaman yanında ve destekçisi olmuştur" diye konuştu. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:49 Kaynak: İHA
Denizli, Jandarma, Güncel
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