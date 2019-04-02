Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci Kuruluşunun Yıl Dönümü

Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci Kuruluşunun Yıl Dönümü

1 saat önce

Tekirdağ'da Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci Kuruluşunun Yıl Dönümü, System.String[]
Tekirdağ'da Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yeniköy Mahallesinde "180. yılda 180 bin ağaç" sloganıyla 3 bin fidan toprakla buluştu.

Fidan dikimine Tekirdağ il Jandarma Komutanlığında görevli personel ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından Kanser Haftası dolayısıyla tedavi gören kanser hastalarını ziyaret edildi.

Tekirdağ Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret eden jandarma personeli geçmiş olsun dileklerinde bulunup, hastalara çiçek dağıttı.

Daha sonra jandarma personeli Zübeyde Hanım Huzurevinde ki yaşlıları ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:48 Kaynak: AA

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