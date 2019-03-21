Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü

Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Bartın'da, Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Bartın'da, Jandarma Teşkilatı'nın 180. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Bartın Valisi Sinan Güner, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, daha önce polis teşkilatıyla da buna benzer etkinlikler yaptıklarını hatırlattı.

Bu tarz etkinliklerin yaygınlaştırılmasında fayda olduğunu belirten Güner, "Kan çok önemli bir ihtiyaç, insanın ne zaman buna ihtiyaç duyacağı belli değil. Her an elimizde kan stokunun olması önemli. Dün Denizli'de deprem oldu, Allah korusun bunun afeti var, hastası var, kazası var, günlük ihtiyaçları var. O açıdan böyle etkinlikleri önemsiyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, askerler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:37 Kaynak: AA

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