Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü

4 saat önce

Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 180. Yıldönümü Uşak'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, System.String[]
Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 180. Yıldönümü Uşak'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 180. Yıldönümü dolayısıyla sabah saatlerinde Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal ve beraberindeki teşkilat mensupları ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret eden ve Baysal ve beraberindekiler, Yücetepe Camii'nde mevlid etkinliğine katıldı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nda kutlama programı gerçekleştirildi.
Törende konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlama noktasında, kurulduğu ilk günden bu yana zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlıkla sorumluluklarını yerine getiren Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yılını gururla kutladıklarını söyledi.
Jandarma teşkilatının insan merkezli, adaletli, sevgi ve merhametli, vatandaşlarımızı birleştirici ve kucaklayıcı görev anlayışı hizmet ürettiğini belirten Vali Kocabıyık, "Jandarma teşkilatı eğitimli personeli, çağın gereklerine uygun teknolojik donanımı, disiplini, vatan sevgisi ve üstün vazife bilinciyle, asli görevlerinin yanı sıra hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel alandaki çalışmalarıyla da önemli hizmetler vermektedir" dedi.
Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal ise konuşmasında birlik beraberlik vurgusunda bulunurken, teşkilat mensuplarının vatan sevgisiyle görev yaptığının altını çizdi.
Konuşmaların ardından düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Tören oluşturulan serginin gezilmesiyle son buldu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:22 Kaynak: AA
funda kocabıyık, albay, uşak, jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:37:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]