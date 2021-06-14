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Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci yılını kutladı - Son Dakika

Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci yılını kutladı

14.06.2021 13:17
Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci yılını kutladı, System.String[]

Zonguldak'ta Jandarma Teşkilatının 182'inci yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü ve askerler Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak kan bağış kampanyasına destek verdi.

Zonguldak'ta Jandarma Teşkilatının 182'inci yıl dönümü kapsamında İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü ve askerler Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak kan bağış kampanyasına destek verdi.

Zonguldak'ta Jandarma Teşkilatı'nın 182. yıl dönümü kapsamında Valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, Jandarma Komutan Yardımcısı Musa Menteşe ve askerler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü ve askerler Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Ardından İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, Jandarma Komutan Yardımcısı Musa Menteşe ve askerler Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Son olarak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, Jandarma Komutan Yardımcısı Musa Menteşe ve askerler Site Spor Salonunda kan bağış kampanyasına katılarak destek verdi. Kan bağış kampanyasında konuşan Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç, "Jandarma Teşkilatımızın 182.yıl dönümü kutlu olsun. Rabbim bize öyle bir komutan nasip etmiş ki her gün bizimle. Bugün ki hedefimiz 300 ünite kan almak. Toplamda bin üniteyi geçmek istiyoruz. İlçelerimizde de olacak.1,5 hafta kampanya devam edecek. Zonguldak Kızılay ekibimiz gece gündüz demeden çalışıyor. 15 tane hastanemizin kan ihtiyacını Kızılayımız karşılıyor. Bunlar bize kurum kuruluştaki arkadaşlarımızın bizlere verdiği desteklerle oluyor. Kanın fabrikası yok. Kanın fabrikası insan. Buradan şunu da söylüyorum bizlere destek veren Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanımız Selim Alan'a da çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci yılını kutladı
Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci yılını kutladı
Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci yılını kutladı
Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci yılını kutladı
Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci yılını kutladı

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Jandarma, Albay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci yılını kutladı - Son Dakika


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