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Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla yürüyüş ve mehteran gösterisi düzenlendi

30 dakika önce

Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi boyunca Jandarma personelinin katıldığı yürüyüş ve arkasından mehteran gösterisi düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla yürüyüş ve mehteran gösterisi düzenlendi, System.String[]
Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi boyunca Jandarma personelinin katıldığı yürüyüş ve arkasından mehteran gösterisi düzenlendi.

Dede Korkut Kavşağı'ndan hareket eden İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mehteran Takımı eşliğinde Saat Kule Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Jandarma askerler ile mehteran takımından oluşan gruba vatandaşlar da yol boyunca ilgiyle eşlik etti.

Gösteri birliğinin Bayburt Valiliği önünde yerini almasının ardından Vali Pehlivan askerleri selamladı, Jandarma Teşkilatı'nın 180'İnci Kuruluş Yıldönümü 'nü tebrik edip Jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.

Valilik Binası önünde Mehteran konserinin sunulmasının ardından Jandarma Teşkilatı'nın 180'İnci Kuruluş Yıldönümü gösterileri sona erdi.

Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Vekili Suat Doğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve eşleri ile çok sayıda vatandaş iştirak etti. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:18 Kaynak: İHA
Korkut, Cumhuriyet Caddesi, Jandarma, Güncel
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