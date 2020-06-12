Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü dolayısıyla kentte yapılacak etkinlikler hakkında İnce'den brifing aldı.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyet duyduğunu dile getiren Baruş, jandarmanın köklü geçmişe sahip, ülkenin huzur ve güvenliği için mücadele veren kahramanlarla dolu bir teşkilat olduğunu belirtti.

Jandarmanın ülkenin dört bir tarafında sorumluluk bilinciyle görevini yürüttüğünü aktaran Baruş, "Ülkemizin yıllardır mücadele ettiği terörle mücadelesinde vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için binlerce mensubunu şehit verdi. Diğer taraftan suç örgütleriyle mücadeleden, kaçakçılıkla mücadeleye, cezaevlerinin dış güvenliğinin sağlanması vatandaşımızın günlük hayatının huzur ve güven içerisinde devam etmesi için yaptığı çalışmalara kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Baruş, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümünü kutlayarak, konuşmasını tamamladı.