Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, 14 Haziran 1839'un Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olarak kabul edildiğini belirtti.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşların huzur içerisinde yaşaması için görev bölgelerinde asayişin sağlanması amacıyla Jandarma Teşkilatı'nın canla başla görev yaptığını ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Köklü bir geçmişe sahip Jandarma Teşkilatımız, halkın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 canla başla görev yapmaktadır. Görevini yılmadan hakkıyla yerine getiren bu güzide kurumumuz, her türlü bölücü terör örgütlerine karşı diğer güvenlik güçlerimizle omuz omuza verdiği mücadelede, en zor şartlarda dahi, yaz kış demeden kahramanlık destanı yazmaktadır ve yazmaya da devam edecektir. Ayrıca, halkımızın sağlığı için Kovid-19 salgını ile mücadelede yapmış olduğu üstün başarı ve gayretlerini de yakından müşahede etmekteyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanmaktayım."

Memiş, açıklamada, Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Kuruluşundan bugüne kadar gurur abidesi olmayı başarmış, bu köklü ve onurlu teşkilata emek vermiş herkesi tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.