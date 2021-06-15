Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü - Son Dakika

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü

Yalova'nın Elmalık köyünde ihbarda bulundukları jandarma ekibi konfeti ve meşale ile karşılayan vatandaşlar, teşkilatın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yalova'nın Elmalık köyünde ihbarda bulundukları jandarma ekibi konfeti ve meşale ile karşılayan vatandaşlar, teşkilatın 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Merkeze bağlı Elmalık köyünde yaşayan vatandaşlar, jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye giden ekibi "Ölürüm Türkiye'm" şarkısı eşliğinde, meşale yakıp konfeti ile karşılayan köy sakinleri, ekibe güzel bir duygu yaşattı. Jandarma personellerine çeşitli ikramlarda bulunan köy sakinlerine teşekkür eden ekip, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Öte yandan Armutlu ilçesinde de jandarma ekibini gören bir grup çocuk, "En büyük asker bizim asker" sloganları atarak yıl dönümünü kutladı.

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil

Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu

Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti

Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor

Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor

Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi

Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?

NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı