Jandarma Teşkilatından Vali Aziz Yıldırım'a 182. Kuruluş Yıldönümü Ziyareti - Son Dakika

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıldönümünü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç, beraberindeki rütbeli personel ile birlikte Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Yıldırım; "Jandarma Teşkilatımız, çağın gereklerine uygun teknolojik altyapısı, eğitimli kadrosu ve asırları aşan tecrübesiyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de bir arada ve huzur içinde yaşamamızın en büyük teminatı olacaktır.

Ülkemizin geçirdiği tüm kritik dönemlerde olduğu gibi günümüzde de Jandarma Teşkilatı, koronavirüsle (Covid-19) mücadelede etkin rol üstlenerek vatandaşlarımızın sağlığı, ülkemizin selameti için gerekli mücadeleyi vererek, her türlü tedbiri almaktadır.

Günümüzde iç asayişi Polisimiz ile birlikte Jandarmamız da yürütüyor. Görev alanları birbirinden farklı ama şunu görüyoruz ki; Jandarmamız da Polisimiz de ülke asayişinin sağlanmasında çok güzel şeyler yapıyorlar. Devletimiz de bu kurumlarımıza çok büyük imkanlar sağlıyor. Bu gelecekte daha da iyi olacak. Jandarmamız hakikaten göz bebeğimiz. Jandarmamız alan olarak baktığımız zaman çok geniş alanlarda fevkalade güzel görev yapıyor. Bu açıdan da sizleri tebrik ediyorum. Bu büyük bir gayretin, büyük bir fedakarlığın neticesinde olabilecek şeylerdir. İyi ki varsınız, hepinizden Allah razı olsun.

Bu vesileyle, Jandarma Teşkilatı'mızın kuruluşunun 182. yıl dönümünü kutlar, İl Jandarma Komutanlığı personelimiz başta olmak üzere Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarına sağlıklı, mutlu, başarılı bir hayat diliyorum. " dedi.