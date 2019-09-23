Jandarma teşkilatından Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyareti
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Zonguldak'a yeni atanan İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve İlçe jandarma komutanları Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyaretinde bulundular.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:11 Kaynak: İHA
Zonguldak'a yeni atanan İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve İlçe jandarma komutanları Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyaretinde bulundular.
Vali Erdoğan Bektaş ziyarette güven ve huzur ortamının önemine dikkat çekerek kendilerine görevlerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK
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