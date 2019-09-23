Son Dakika Haberleri: Jandarma teşkilatından Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyareti
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Jandarma teşkilatından Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyareti

53 dakika önce

Zonguldak'a yeni atanan İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve İlçe jandarma komutanları Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Jandarma teşkilatından Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyareti, System.String[]

Zonguldak'a yeni atanan İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü ve İlçe jandarma komutanları Vali Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyaretinde bulundular.


Vali Erdoğan Bektaş ziyarette güven ve huzur ortamının önemine dikkat çekerek kendilerine görevlerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:11 Kaynak: İHA
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