Jandarma Teşkilatından Vali Ümit'e Kuruluş Yıldönümü Ziyareti - Son Dakika

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıldönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ve İl Jandarma Komutanlığı personeli, Valimiz Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

"JANDARMA TEŞKİLATI KÖKLÜ KURULUŞLARIMIZDAN BİRİDİR"

Gece-gündüz, sıcak-soğuk, fark etmeksizin dağda, tepede, ülkemiz sınırlarında, gerekirse sınır dışında gözünü kırpmadan fedakarca görev yapan Jandarmamızın tarihinin başarılarla dolu olduğunu belirten Vali Ümit "1839 yılında kurulan Jandarma teşkilatımız en köklü teşkilatlarımız arasında yer almaktadır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için zor şartlarda mesai mefrumu gözetmeksizin çalışan personelimiz her geçen gün kendini geliştirerek teknolojik gelişmeler ışığında ülkemizin varlığı ve birliği için hizmetlerini sürdürmektedir" dedi.

Vali Ümit "Bu vesile ile bu güzide teşkilatımızın 182. kuruluş yıldönümünde sizlerin nezdinde güvenlikte, taşkında, afette, yolda, sınırda her zaman her yerde ve her şartta devletin emrinde milletinin hizmetinde görev yapan teşkilatın her kademesinde çalışan personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyor, bu ülke için canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.