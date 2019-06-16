Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü

2 saat önce

Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, Jandarmanın gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü, System.String[]
Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, Jandarmanın gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük özveri ile görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:
"Kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece-gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden Jandarma Teşkilatı mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içindeyiz. Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatı; eğitimi, sahip olduğu modern donanımı yanında yüreğinde vatan sevgisi ve görev anlayışıyla, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla dosta güven, düşmana korku salmaya devam etmektedir. Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, görevleri başında şehit olan kahraman şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Halen görevde bulunan bütün teşkilat mensuplarının da sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayat geçirmelerini diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:56 Kaynak: AA
huzur, toplum, evciler, jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırıkkale'de sele kapılan karı kocanın cansız bedeni bulundu Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kürsüde konuşturulmadı YKS'ye giren öğrencilere "Binali Yıldırım seti" dağıtıldı Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:27:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]