Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü

1 saat önce

Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle sürücülere çiçek verildi, lokum ikram edildi.

Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü, System.String[]
Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle sürücülere çiçek verildi, lokum ikram edildi.
Safranbolu Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler, tanıtım toplantısıyla başladı.
İlçe genelindeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı toplantıda, jandarma teşkilatının yapısı, iş ve işleyişi anlatıldı.
Fidan dikimi ve uçurma şenliğiyle devam eden etkinlikler kapsamında, yollarda yapılan kontrollerde sürücülere çiçek verildi, Safranbolu lokumu ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:01 Kaynak: AA
Safranbolu, Jandarma
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