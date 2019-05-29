Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

1 saat önce

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kayıp Hayatlar" tiyatro oyunu ilgi gördü.

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü, System.String[]
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kayıp Hayatlar" tiyatro oyunu ilgi gördü.
Halk Eğitimi Merkezinin konferans salonunda askerlerin sahnelediği oyun, 3 seans oynandı.
Bağımlı bir gencin hikayesinin anlatıldığı oyun, katılımcıların beğenisi kazandı.
Oyunu izleyen öğrenciler, jandarma teşkilatına teşekkür etti.
Oyunu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler de izledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:04 Kaynak: AA
Ahlat, Bitlis, Jandarma, Güncel
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