Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

8 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladıVali Bilmez, mesajında, kuruluşundan bugüne kadar ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için inançla, millet ve vatan sevgisiyle, fedakarca...

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü, System.String[]
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Vali Bilmez, mesajında, kuruluşundan bugüne kadar ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için inançla, millet ve vatan sevgisiyle, fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatının 180 yaşında olduğunu hatırlattı.
Kırsalda ve şehirlerde, her coğrafyada ve koşulda, mesai gözetmeksizin büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini ifa eden jandarmayı tebrik eden Bilmez, şunları kaydetti:
"Jandarmamız, gelişen güçlü yapısı, her geçen gün nitelik kazanan kahraman personeli ve kendi kaynaklarımızla üretimi artan modern ve teknolojik milli teçhizat ve silahlarımızla asayişin ve güvenliğin temini yanında, önleyici tedbirler, suç ve suçlularla mücadele konusunda da çok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiş.
Özellikle terör ve kaçakçılıkla mücadele noktasında, son yıllarda ilimizde ve bölgemizde çok önemli operasyonlara başarıyla imza atan jandarmamızın bu görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinçle ve kararlılıkla sürdüreceğine, başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.
Bu vesile ile, büyük bir özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anar, selam ve sevgilerimi sunarım."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:39 Kaynak: AA
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