Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
4 saat önce
Diyarbakır'da, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:43 Kaynak: AA
'da, Jandarma
Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Diyarbakır'da merkez Yenişehir
ilçesindeki Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene Jandarma Bölük Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu
ve çok sayıda asker katıldı.
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