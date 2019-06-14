Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

4 saat önce

Diyarbakır'da, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'da, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene Jandarma Bölük Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve çok sayıda asker katıldı.
Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:43 Kaynak: AA
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