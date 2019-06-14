Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

2 saat önce

Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü, System.String[]
Elazığ'da Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

8. Kolordu Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Elazığ Belediyesi mehteran takımı konser verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba arama ekipleri ile komando birliklerinin gösterisiyle devam eden etkinlikte, jandarmanın kullandığı araç ve malzemelerin bulunduğu stant gezildi.

Törende konuşan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tarihi şan ve şerefle dolu, milletin göz bebeği olan jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü gururla ve onurla kutladıklarını belirtti.

Jandarma teşkilatının güçlü gelenekleri ve tarihi bakiyesi ile millete şan ve şerefle hizmet ettiğini ifade eden Kaldırım, "Jandarma teşkilatımız aynı zamanda dünyaya çok iyi entegre olan, teknolojiyi ve bilişim sistemlerini çok iyi kullanan, donanımlı ve insan kalitesini en üst düzeye çıkarmış, dünyada gururla yad edeceğimiz bir teşkilat haline gelmiştir. Özellikle son dönemde gerek terörle, gerekse suç ve suçlularla mücadelede ortaya koymuş olduğu performans ve başarı bunun en büyük göstergesidir." diye konuştu.
İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ise mensubu olduğu Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Geçmişi başarılarla dolu Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle milletin her zaman takdirini ve sevgisini kazandığını vurgulayan Çarıkcıoğlu, şunları kaydetti:

"Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir."

Törene, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, kurum ve kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:05 Kaynak: AA
Elazığ, Jandarma, Güncel
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