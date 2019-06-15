Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Afyonkarahisar'da Jandarma
Teşkilatının Kuruluşunun 180. Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
İl Jandarma komutanlığında gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, Jandarma teşkilatının Türk devlet yapısıyla başlayan bir geçmişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda il genelindeki asayiş olaylarında yüzde 13 eksilme var. Kaçakçılık olaylarında ise yüzde 18 bir azalma yaşandı. Ülkemizde büyük sorun haline gelen trafik teröründe yüzde 27, trafik kazalarında meydana gelen ölüm olaylarında yüzde 57, faili meçhul olaylarda yüzde 41 ve ilimiz için önemli bir suç türü olan hayvan hırsızlığında yüzde 44 oranında bir azalma yaşandı. Tüm bu çalışmalara emeği olan teşkilat mensuplarını kutluyorum. Şehit olanları rahmet ile anarken, gazilerimi de uzun ömür ve sağlık diliyorum."
İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez de konuşmasında 180'inci yaşlarını gururla ve heyecanla kutladıklarını dile getirdi. Çömez, yeni kurulacak 5 karakol için destek olan hayırsever iş insanlarına da teşekkür etti.
Konuşmaların ardından İl Jandarma Komutanlığı emrinde hizmet veren arama ve iz takip köpeği ile narkotik köpekleri bir gösteri yaptı.
Tören protokolün jandarma ekiplerinin kullandığı teçhizatların sergilendiği stantların gezilmesi ile sona erdi.
Törene Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk
, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
, protokol üyeleri ile şehit yakınları ile gaziler katıldı.