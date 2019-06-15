Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
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Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

2 saat önce

OSMANİYE (AA) – Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Baron ve "Dora" isimli eğitimli köpekler vatandaşlara gösteri sundu.

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü, System.String[]
OSMANİYE (AA) – Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Baron ve "Dora" isimli eğitimli köpekler vatandaşlara gösteri sundu.
Etkinlikler kapsamında, kentte bir alışveriş merkezinde silah ve askeri malzemelerin tanıtıldığı stant açıldı. Standı gezen vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
Jandarma teşkilatının iz takip köpeği "Baron" ve narkotik köpeği "Dora" da etkinlikte vatandaşlara gösteri sundu.
İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilican, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
"Baron"un kaybolan kişileri bulmakta kendilerine yardımcı olduğunu belirten Albay Bilican, "Dora"nın ise çocukları ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine geçit vermediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:53 Kaynak: AA
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