- Jandarma
sergisi
Fotoğraf çektiren vatandaşlar
İl Jandarma Komutanı Tamer Bilican'ın konuşması
"Baron ve "Dora" isimli eğitimli köpeklerin gösterisi
Vatandaşların köpeklerle ilgilenmesi Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
OSMANİYE (AA) – Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Baron ve "Dora" isimli eğitimli köpekler vatandaşlara gösteri sundu.
Etkinlikler kapsamında, kentte bir alışveriş merkezinde silah ve askeri malzemelerin tanıtıldığı stant açıldı. Standı gezen vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
Jandarma teşkilatının iz takip köpeği "Baron" ve narkotik köpeği "Dora" da etkinlikte vatandaşlara gösteri sundu.
İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilican, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
"Baron"un kaybolan kişileri bulmakta kendilerine yardımcı olduğunu belirten Albay Bilican, "Dora"nın ise çocukları ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine geçit vermediğini söyledi.