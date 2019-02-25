Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıldönümü

Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıldönümü

2 saat önce

Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda program düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıldönümü, System.String[]
Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda program düzenlendi.

Program kapsamında okul bahçesinde stantlar açarak öğrencilere jandarmanın çalışmaları ve ekipmanları hakkında bilgi verildi.

Narkotik dedektör köpeği "Manken" de öğrencilere tanıtıldı. Manken, sonrasında bir gösteri yaprak eğitmeni tarafından kutu içine saklanan topu buldu.

Etkinliğe katılan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilere "Trafik Dedektifi Kartı" ve jandarmanın "Çocuk" adlı dergisini hediye etti.

Gemalmaz, öğrencilere ebeveynlerinin trafikte hata yapması halinde trafik dedektifi kartlarını göstererek uyarmalarını istedi.

Programda 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Adnan Akalın da hazır bulundu.

Etkinlik okulun konferans salonunda gerçekleştirilen slayt gösteriyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Yalova, Jandarma, Güncel
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