Son Dakika Haberleri: Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yılı
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Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yılı

1 saat önce

Rize'de, Jandarma Teşkilatının 180. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Jandarma" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yılı, System.String[]
Rize'de, Jandarma Teşkilatının 180. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Jandarma" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Komutan Yardımcısı Yarbay Ümit Semerci, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Yarışmada, il genelinde ortaokul düzeyinde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Resim kategorisinde birinci olan Zehra Naz Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, resimde jandarmanın cesaret, merhamet ve güvenini anlatmaya çalıştığını belirtti.
İkinci olan Pınar Efiloğlu ise resimde, jandarmanın ayrıcalık yapmadığını ve herkesi kucakladığını anlatmaya çalıştığını söyledi.
Üçüncü Zeynep Sinem Selimoğlu da "Resmi çizerken aklıma gelenleri kağıda dökmeye çalıştım. Jandarmanın, ülkemizin en büyük gururlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bunu bilen ve bilmeyen herkese göstermek istedim." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:46 Kaynak: AA
Rize, Jandarma, Güncel
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