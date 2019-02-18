Son Dakika Haberleri: Jandarma Teşkilatının 180. Yıl Dönümü

Jandarma Teşkilatının 180. Yıl Dönümü

42 dakika önce

Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülecek olan 'jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü' kutlamaları, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün katılımıyla başladı.

Jandarma Teşkilatının 180. Yıl Dönümü, System.String[]
Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülecek olan 'jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü' kutlamaları, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün katılımıyla başladı.

Muş Kayak Merkezinde düzenlenen kutlama programına Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve askeri personel katıldı. Düzenlenen programda, askeri personel tarafından kısa bir gösteri yapıldı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:17 Kaynak: İHA

İlker Gündüzöz, Muş, Jandarma, Güncel
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