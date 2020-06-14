Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, kuruluşundan bugüne, devletin bekası ile halkın can ve mal güvenliğinin korunması yanında, kamu düzeninin devamlılığını sağlamada da her daim fedakarca görev ifa eden Jandarma Genel Komutanlığı'nın 181. kuruluş yıl dönümünün heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gerek kırsal alanda gerekse şehirlerde, her coğrafyada ve şartta, mesai mefhumu gözetmeden, vatan sevgisiyle jandarma personelinin hizmet ettiğini vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Kahraman jandarmanın, her geçen gün nitelik kazanan personeli, öz kaynaklarla imal edilen modern silah ve teçhizatıyla asayişin ve güvenliğin temini, önleyici tedbirler, suç ve suçlularla mücadele konusunda çok önemli başarılar elde etmektedir. Son yıllarda terör örgütlerine ve kaçakçılık faaliyetlerine büyük darbeler indiren operasyonlarıyla ülkemizde huzur ortamının sağlanmasına yönelik katkıları her türlü takdire layık olan jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu vesileyle jandarmamızın aziz şehitlerini rahmet ve minnetle yad ediyor, emekli teşkilat mensuplarına afiyet, görev başındakilere üstün başarı diliyorum."