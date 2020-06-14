Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü Samsun, Tokat, Çankırı, Kastamonu'da törenle kutlandı.

Samsun'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Tokat

Tokat'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.



Çankırı

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, kurulduğu günden beri yurdun dört bir yanında, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışan jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Jandarmanın yurdun her köşesinde vatandaşın hak ve hürriyetlerini kullanmalarını temin ettiğini ifade eden Aktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu önder Atatürk'ün deyimiyle 'Bir kanun ordusu' olan Jandarma Teşkilatı esas itibariyle yurdumuzun her köşesinde, vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerini kullanmalarını temin eder. Bu ana düstur çerçevesinde Türk milletinin güvenine mazhar olan tecrübeli ve fedakar mensuplarının başarılı çalışmaları ile toplumun huzur ve güvenini sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Çankırı'da da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Kastamonu

Kastamonu'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma ve askeri personel katıldı.

Avkıran, Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.