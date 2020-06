Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, kuruluşundan bugüne ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliğinin sağlanması için inançla, millet ve vatan sevgisiyle, fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatının 181 yaşında olduğunu belirtti.



Kırsalda ve şehirlerde, her coğrafyada ve koşulda, mesai gözetmeksizin büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini ifa eden jandarmanın kuruluşunun 181. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:



"Tarihinden aldığı güç ve ilhamla, 181 yıllık bilgi ve deneyimiyle ülkemizin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında, her geçen gün gelişen son teknolojik savunma araçlarıyla kendini yenileyerek büyük başarılara imza atan Türk Jandarma Teşkilatımız, yurt savunmasında ve asayişin sağlanmasında gösterdiği başarılar ile her daim milletimizin güven kaynağı olmuştur.



Yaşadığımız doğal afetlerde ve özelikle pandemi süreci boyunca her daim vatandaşlarımızın yanında olmuşlardır ve göstermiş oldukları gayretli ve fedakar çalışmaları takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Vatanımızın her bir karışında yürütülen hizmetlerde emeği geçen jandarma personelini ve onlara her zaman destek veren kıymetli aile fertlerini en samimi duygularımla kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."