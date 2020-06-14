Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Keban Belediyesi, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Keban Belediyesi çalışanları gün dolayısıyla ziyaret ettiği İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, jandarmanın büyük özveriyle görev yaptığını işaret ederek, "Ülkemizin huzur ve güveni için fedakarca çalışmalarını sürdüren jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, geçmişten bugüne milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını fedan eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.