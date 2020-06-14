Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü İç Anadolu'da kutlandı - Son Dakika

Sivas, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sivas'ta İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu ve teşkilat mensupları, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Bu arada Sivas Valisi Salih Ayhan da yayımladığı mesajla Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Katılımcılar, tören sırasında maske taktı ve sosyal mesafe kuralını uyguladı.

Nevşehir

Nevşehir Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, törene maskeli olarak katılan teşkilat mensupları sosyal mesafe kuralına dikkat etti.



Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, törene maskeli olarak katılan teşkilat mensupları sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

Çelik ve beraberindekiler daha sonra Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından kabirlere karanfil bırakıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeleriyle katılan az sayıdaki jandarma mensubu sosyal mesafe kuralına dikkat etti.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sosyal mesafe kuralına uyularak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra tören sona erdi.

Kırşehir

Kırşehir Cacabey Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde devam eden etkinlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törene İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Suat Orhan, kademe ve şube komutanları ile askeri personel katıldı.