Jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü - Son Dakika

Van'da jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen programla kutlandı.



Kutlama programına, korona virüs pandemisiyle mücadele tedbirleri kapsamında kimse davet edilmedi. Kutlama programı, sabah saatlerinde valilik önündeki Atatürk Anıtına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit tarafından çelenk sunumuyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu sonrası İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit ve beraberindekiler Vali Bilmez'i makamında ziyaret etti.



Jandarmanın 181. kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Bilmez'e günün anısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yiğit tarafından biblo takdim edildi.



İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve beraberindekiler, bir süre Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile makamında görüştükten sonra program tamamlandı. - VAN