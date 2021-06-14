Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız ve teşkilat mensuplarını kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu'na ziyarette jandarmanın faaliyetleri hakkına bilgi verildi.

Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Hacıbektaşoğlu, "Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan jandarma teşkilatının başta terörle mücadele olmak üzere tüm suç örgütleri ile mücadelede gösterdiği fedakarlık her türlü takdirin üzerinde. İlimizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.