Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü Mersin'de kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyet Meydanı 'nda düzenlenen törene belirli sayıda kişi katıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen törende, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek tören alanında yerini alan katılımcıların maske taktıkları görüldü.

Mersin 'de, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü, korana virüs salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı.

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