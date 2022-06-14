Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Vali Tavlı, Gemalmaz ve beraberindeki rütbeli personel ile bir süre sohbet etti.

Jandarma teşkilatının güvenlik ve asayişin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, terör ve kaçakçılıkla mücadele gibi önemli görevleri üstün hizmet anlayışıyla ve başarıyla yerine getirdiğini belirten Tavlı, personele teşekkür etti.

Tavlı ve beraberindekiler daha sonra günün anısına fotoğraf çektirdi.